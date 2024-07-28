Миллиардер Бажаев: Сын сам ответит за драку с полицейским
Председатель совета директоров ГК «Русская платина», миллиардер Муса Бажаев заявил, что его сын Тимур сам ответит за драку с полицейским. Об этом сообщают «Известия».
Бизнесмен сказал, что сомневается в виновности своего сына и считает, что он не мог бы совершить «асоциальные действия».
«Бороться не собираюсь: если мой сын виноват, то будет отвечать. Если нет, значит нет», - сообщил Бажаев-старший в интервью изданию.
Муса Бажаев является президентом и совладельцем концерна «Группа Альянс», который занимается строительством и нефтяным бизнесом. В 2020 году он занял 139-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes.
23-летний Тимур Бажаев был задержан вечером 27 июля за драку с полковником полиции Александром Махониным на территории «Лужников» в Москве. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru