Миллиардер Бажаев: Сын сам ответит за драку с полицейским

Председатель совета директоров ГК «Русская платина», миллиардер Муса Бажаев заявил, что его сын Тимур сам ответит за драку с полицейским. Об этом сообщают «Известия».

Бизнесмен сказал, что сомневается в виновности своего сына и считает, что он не мог бы совершить «асоциальные действия».

«Бороться не собираюсь: если мой сын виноват, то будет отвечать. Если нет, значит нет», - сообщил Бажаев-старший в интервью изданию.

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Муса Бажаев является президентом и совладельцем концерна «Группа Альянс», который занимается строительством и нефтяным бизнесом. В 2020 году он занял 139-е место в списке самых богатых людей России по версии Forbes.

23-летний Тимур Бажаев был задержан вечером 27 июля за драку с полковником полиции Александром Махониным на территории «Лужников» в Москве. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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