Миллиардер Бажаев: Сын сам ответит за драку с полицейским

Председатель совета директоров ГК «Русская платина», миллиардер Муса Бажаев заявил, что его сын Тимур сам ответит за драку с полицейским. Об этом сообщают «Известия».

Бизнесмен сказал, что сомневается в виновности своего сына и считает, что он не мог бы совершить «асоциальные действия».

«Бороться не собираюсь: если мой сын виноват, то будет отвечать. Если нет, значит нет», - сообщил Бажаев-старший в интервью изданию.