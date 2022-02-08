СМИ: миллиардер Алексей Шепель пострадал в массовом ДТП на Рублёвском шоссе
Одним из пострадавших в массовом ДТП на Рублевском шоссе в Москве, где столкнулись девять машин, оказался владелец девелоперской компании S.Holding миллиардер Алексей Шепель. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что в направлении области столкнулись восемь легковых автомобилей и один грузовик, пострадали четыре человека.
В ведомстве добавили, что три человека оказались зажаты в салонах своих машин. Для госпитализации одного из пострадавших потребовался санитарный вертолёт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru