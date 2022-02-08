СМИ: миллиардер Алексей Шепель пострадал в массовом ДТП на Рублёвском шоссе

Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что в направлении области столкнулись восемь легковых автомобилей и один грузовик, пострадали четыре человека.

В ведомстве добавили, что три человека оказались зажаты в салонах своих машин. Для госпитализации одного из пострадавших потребовался санитарный вертолёт.