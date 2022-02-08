ДТП с участием девяти машин произошло на западе Москвы

По данным ведомства, в сторону области столкнулись один грузовой и восемь легковых автомобилей. В результате пострадали четыре человека, трое из которых оказались зажаты в салонах своих машин.

«Все зажатые деблокированы и переданы медикам. Санитарный вертолёт и произвёл госпитализацию одного из пострадавших», - добавили в МЧС.

Ранее водитель рейсового автобуса в Калининграде, попавшего в ДТП, в котором погибли шесть человек, получил пять лет лишения свободы в колонии-поселении.

