Михалкова госпитализировали из-за проблем с сердцем
2 июня 202315:43
Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает Telegram-канал «112».
Михалков испытывает трудности с дыханием, он пожаловался на одышку и аритмию. По информации канала, он находится в хирургическом отделении.
Накануне Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что госпитализированный Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru