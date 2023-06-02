Михалкова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Михалков испытывает трудности с дыханием, он пожаловался на одышку и аритмию. По информации канала, он находится в хирургическом отделении.

Накануне Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что госпитализированный Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации.



