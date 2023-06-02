Михалкова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Режиссера Никиту Михалкова госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает Telegram-канал «112».

СМИ: Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов находится в реанимации

Михалков испытывает трудности с дыханием, он пожаловался на одышку и аритмию. По информации канала, он находится в хирургическом отделении.

Накануне Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что госпитализированный Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияНикита Михалков

Горячие новости

Все новости

партнеры