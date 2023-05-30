СМИ: Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов находится в реанимации
30 мая 202318:10
Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на председателя Союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна.
3 мая Гаврилову исполнилось 70 лет.
«Действительно, на данный момент Юрий Гаврилов находится в реанимации. Ему стало плохо. Детали говорить не буду, дайте ему восстановиться», - заявил Мирзоян.
Большую часть карьеры Гаврилов провел в столичном «Спартаке» - в период с 1977 по 1985 год. Он является бронзовым призером Олимпийских игр (1980), двукратным чемпионом СССР (весна 1976, 1979).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru