Мигрант устроил гонки на автобусе с пассажирами в Новосибирске

Мигрант устроил гонки по встречной полосе, управляя автобусом с пассажирами, в Новосибирске. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

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Отмечается, что инцидент произошел на улице Оловозаводской. Водители выехал на встречную полосу, высадил с левого ряда пассажиров, после чего снова повел автобус по встречной полосе. В ответ на недовольство пассажиров мигрант заявил, что он торопится.

Установлено, что автобусом управлял гражданин Киргизии 1993 года рождения. На него составили административный протокол, водителю грозит лишение водительских прав на полгода или штраф в размере 5000 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НовосибирскПроисшествияНарушения ПДДВодителиМигранты

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