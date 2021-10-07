Мигрант погиб на литовско-белорусской границе

Отмечается, что сотрудники СК обнаружили на месте телефон, банковские карты и документы 29-летнего гражданина Шри-Ланки. Для установления причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в совете безопасности Белоруссии сообщили, что Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысяч беженцев.