Мигрант погиб на литовско-белорусской границе

Следователи Белоруссии устанавливают обстоятельства смерти мигранта, тело которого было обнаружено в Витебской области вблизи литовской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что сотрудники СК обнаружили на месте телефон, банковские карты и документы 29-летнего гражданина Шри-Ланки. Для установления причин смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в совете безопасности Белоруссии сообщили, что Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысяч беженцев.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:МигрантыБелоруссия
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