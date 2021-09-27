Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию тысячи беженцев

Речь идет о периоде август — сентябрь. «Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день», — отметил Вольфович. По его словам, западные страны под видом беженцев хотят заслать в республику террористов и экстремистов.

Как сообщалось ранее, белорусские пограничники и местные жители передали мигрантам из Афганистана, находящимся на границе с Польшей, теплую одежду и еду.

Президент Польши Анджей Дуда ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. По имеющимся данным, в страну пытаются нелегально проникнуть около 3 тысяч человек.

