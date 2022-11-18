МИД: Россия требует провести международное расследование расстрела российских пленных на Украине

Россия требует от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военнослужащих, и провести тщательное расследование инцидента. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомства отметили, что в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых украинские военнослужащие безжалостно расстреливают безоружных российских военнопленных.

«Эти съёмки являются очередным доказательством преступлений ВСУ и грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права», - заявили в МИД РФ.

Там также напомнили, что Москва неоднократно привлекала внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим.

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«Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев», — обратили внимание в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару, от возмездия никто не уйдёт.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о расстреле 11 пленных российских военнослужащих на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоеннослужащиеУбийствоМИД РФ
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