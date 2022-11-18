МИД: Россия требует провести международное расследование расстрела российских пленных на Украине

«Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев», — обратили внимание в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару, от возмездия никто не уйдёт.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о расстреле 11 пленных российских военнослужащих на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

