МИД: Россия требует провести международное расследование расстрела российских пленных на Украине
Россия требует от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военнослужащих, и провести тщательное расследование инцидента. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомства отметили, что в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых украинские военнослужащие безжалостно расстреливают безоружных российских военнопленных.
«Эти съёмки являются очередным доказательством преступлений ВСУ и грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права», - заявили в МИД РФ.
Там также напомнили, что Москва неоднократно привлекала внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим.
«Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев», — обратили внимание в министерстве.
В МИД РФ подчеркнули, что все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару, от возмездия никто не уйдёт.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о расстреле 11 пленных российских военнослужащих на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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