МИД России отреагировал на инцидент в Суэцком канале

Напомним, контейнеровоз, следовавший из Китая в нидерландский Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Более сотни судов не могут продолжить путь, в их числе танкеры с нефтью из России стоимостью около 160 млн долларов. Японская фирма Shoei Kisen Kaisha, которой принадлежит застрявший в канале контейнеровоз, надеется сдвинуть его с места к ночи субботы, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что размер ежедневного ущерба от этой пробки грузовых судов в Суэцком канале оценивается почти в 10 млрд долларов.

