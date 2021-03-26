МИД России отреагировал на инцидент в Суэцком канале
Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given заставит мир задуматься о развитии альтернативных вариантов поставок. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
Дипломат подчеркнул, что необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками, а также развивать маршруты, альтернативные Суэцкому каналу, прежде всего, Северный морской путь. Корчунов полагает, что привлекательность Севморпути будет расти в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Напомним, контейнеровоз, следовавший из Китая в нидерландский Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Более сотни судов не могут продолжить путь, в их числе танкеры с нефтью из России стоимостью около 160 млн долларов. Японская фирма Shoei Kisen Kaisha, которой принадлежит застрявший в канале контейнеровоз, надеется сдвинуть его с места к ночи субботы, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что размер ежедневного ущерба от этой пробки грузовых судов в Суэцком канале оценивается почти в 10 млрд долларов.
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