МИД РФ: Рынок в Алешках была преднамеренно атакован в праздничный день

В ведомстве указали, что это было сделано с целью «максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан».

«Все виновные и причастные к нынешней варварской акции будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону», - подчеркнули в министерстве.

Также в МИД РФ выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее власти Алёшкинского муниципального округа объявили трёхдневный траур по погибшим в результате удара по рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».