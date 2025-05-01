МИД РФ: Рынок в Алешках была преднамеренно атакован в праздничный день

Рынок в городе Алёшки Херсонской области был преднамеренно атакован Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в праздничный день. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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В ведомстве указали, что это было сделано с целью «максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан».

«Все виновные и причастные к нынешней варварской акции будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону», - подчеркнули в министерстве.

Также в МИД РФ выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее власти Алёшкинского муниципального округа объявили трёхдневный траур по погибшим в результате удара по рынку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: SALDO_VGA / Telegram
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