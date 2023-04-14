МИД РФ: правоохранительные органы проверят конверты из посольства Финляндии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о поступивших в посольство Финляндии в России конвертах с неизвестным веществом. Её заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
По её словам, в российское внешнеполитическое ведомство поступило обращение посольства Финляндии, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам. При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными.
Дипломат рассказала, что все три послания были переданы в правоохранительные органы РФ.
По результатам исследований, посольство Финляндии будет извещено надлежащим образом, о том, представляло ли опасность для жизни содержимое этих писем.
Ранее стало известно, что получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru