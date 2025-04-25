Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой

Убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика является террористической атакой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Убийство генерала Москалика объяснили попыткой Киева сорвать переговоры

«Российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», - сказала он в ходе общения с журналистами.

Ранее Следственный комитет РФ подтвердил гибель Москалика в результате взрыва в Балашихе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данному факту ведомством было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

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ФОТО: МИД России
ТЕГИ:ТерроризмУбийствоМИД РФМария Захарова

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