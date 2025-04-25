Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой

«Российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», - сказала он в ходе общения с журналистами.

Ранее Следственный комитет РФ подтвердил гибель Москалика в результате взрыва в Балашихе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данному факту ведомством было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».