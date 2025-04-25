Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой
Убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика является террористической атакой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», - сказала он в ходе общения с журналистами.
Ранее Следственный комитет РФ подтвердил гибель Москалика в результате взрыва в Балашихе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данному факту ведомством было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Парад странных людей»: В госдуме призвали изменить шоу «Давай поженимся»
- Трамп заявил, что он все еще хочет купить Гренландию и присоединить Канаду
- Эксперт посоветовал россиянам не ждать недорогой ипотеки
- ВЦИОМ: Деятельность Владимира Путина одобрили 77% россиян
- В школах шести регионов России введут оценки за поведение в качестве эксперимента
- В Госдуме предложили запретить курьерам на СИМ ездить быстрее 10 км/ч
- Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле
- Осуждённый за взятки экс-замначальника ИК № 37 погиб в зоне СВО
- Число рейсов между Россией и Израилем с июня вырастет с 18 до 34
- Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru