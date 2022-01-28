МИД: Москва обеспокоена инцидентом на таджико-киргизской границе

В российском МИДе заявили, что Москва обеспокоена ситуацией, которая сложилась на таджико-киргизской границе. Об этом говорится в распространенном заявлении российского внешнеполитического ведомства. В документе выражены слова соболезнования тем, чьи семьи затронуло данное происшествие, где есть убитые и раненные.

Вместе с тем, в министерстве иностранных дел России поприветствовали факт достижения договоренности между двумя соседствующими странами о прекращении огня и отводе войск на границе.

«Поддерживаем обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем», - добавили в ведомстве.