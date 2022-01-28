МИД: Москва обеспокоена инцидентом на таджико-киргизской границе
В российском МИДе заявили, что Москва обеспокоена ситуацией, которая сложилась на таджико-киргизской границе. Об этом говорится в распространенном заявлении российского внешнеполитического ведомства. В документе выражены слова соболезнования тем, чьи семьи затронуло данное происшествие, где есть убитые и раненные.
Вместе с тем, в министерстве иностранных дел России поприветствовали факт достижения договоренности между двумя соседствующими странами о прекращении огня и отводе войск на границе.
«Поддерживаем обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем», - добавили в ведомстве.
В четверг началась перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками. Как заявили киргизские власти, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. По заявлению МВД Таджикистана первыми открыли стрельбу киргизские военные.
По предварительным данным, боестолкновения длились в течение нескольких часов. Один человек погиб, около 17 получили ранения.
Ранее Минздрав Киргизии рассказал о состоянии раненых на границе с Таджикистаном.
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