МИД: Москва обеспокоена инцидентом на таджико-киргизской границе

В российском МИДе заявили, что Москва обеспокоена ситуацией, которая сложилась на таджико-киргизской границе. Об этом говорится в распространенном заявлении российского внешнеполитического ведомства. В документе выражены слова соболезнования тем, чьи семьи затронуло данное происшествие, где есть убитые и раненные.

Вместе с тем, в министерстве иностранных дел России поприветствовали факт достижения договоренности между двумя соседствующими странами о прекращении огня и отводе войск на границе.

«Поддерживаем обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася к Киргизии и Таджикистану с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем», - добавили в ведомстве.

Источник: Житель села в Таджикистане погиб при перестрелке на границе

В четверг началась перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками. Как заявили киргизские власти, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. По заявлению МВД Таджикистана первыми открыли стрельбу киргизские военные.

По предварительным данным, боестолкновения длились в течение нескольких часов. Один человек погиб, около 17 получили ранения.

Ранее Минздрав Киргизии рассказал о состоянии раненых на границе с Таджикистаном.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МВД Киргизской Республики
ТЕГИ:МИД РФГраницаТаджикистанКиргизия
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