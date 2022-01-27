Минздрав Киргизии рассказал о состоянии раненых на границе с Таджикистаном

Минздрав Киргизии рассказал о состоянии раненых в перестрелке на границе с Таджикистаном, передает «Интерфакс».

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Согласно ведомству, четыре пострадавших имеют осколочные ранения, их состояние оценивается как средней тяжести. Все раненые находятся в Баткенской областной объединенной больнице.

27 января погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. Согласно данным киргизского ведомства, таджикская сторона использовала гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие автодороги военными Таджикистана, которая соединяла киргизские города Исфану и Баткен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаджикистанКиргизия
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