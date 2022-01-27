Источник: Житель села в Таджикистане погиб при перестрелке на границе

Отмечается, что власти в настоящее время ведут эвакуацию жителей приграничных территорий. Также согласно источнику, известно о пяти пострадавших, их госпитализировали.

27 января погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. Согласно данным киргизского ведомства, таджикская сторона использовала гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие автодороги военными Таджикистана, которая соединяла киргизские города Исфану и Баткен.

