Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку в России

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона. По первой информации, в результате происшествия никто не пострадал. Случилось это в Заполярном районе

Всего на борту МИ-8 было 23 человека – 19 пассажиров и экипаж. Люди направлялись в город Усинск в Республике Коми. Их доставят к месту назначения другим вертолетом.

Это уже второй подобный случай за сутки в России. Ранее в Красноярском крае аварийно сел также МИ-8 компании «КрасАвиа». Там, по последним данным, пострадали не менее 15 человек. Вертолет при взлёте попал в снежный вихрь, упал с небольшой высоты и перевернулся набок.

Как уточняет РИА ФАН, вертолет выполнял рейсовый полет из поселка Байкит на Юрубченское месторождение. В результате жёсткого приземления машина повредила хвостовую балку. В авиакомпании «КрасАвиа» также уточнили, что на борту находились вахтовики компании «Славнефть», а не «Роснефти».



