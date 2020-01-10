На Таймыре аварийно сел вертолет с детьми
На Таймыре совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 17 человек.
Машина приземлилась примерно в 200 километрах от Хатанги в Красноярском крае после отказа двигателя. Отмечается, что вертолет перевозил детей – школьников везли в интернат после окончания каникул.
Как отметили в администрации Хатанги, в результате аварийной посадки Ми-8 никто из детей не пострадал.
В свою очередь авиакомпания «Красавиа» уже отправила за пассажирами резервный вертолет, сообщает «Интерфакс». Одновременно с этим Норильская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, сообщает RT.
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