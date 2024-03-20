Причиной аварийной посадки Ми-8 на Ямале стал отказ гидросистемы

Причиной аварийной посадки вертолёта Ми-8 на Ямале стал отказ основной гидросистемы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошёл 20 марта. Выполнявший коммерческий рейс вертолёт Ми-8 «ЮТэйр Вертолётные услуги» совершил вынужденную посадку на площадку в 55,5 километрах от аэропорта Ямбург.

«Экипаж воздушного судна... проинформировал сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвел вынужденную посадку», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на борту вертолёта находилось три члена экипажа и девять пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Ранее в Карелии потерпел крушение вертолёт Ми-6, принадлежащий МЧС РФ. Его части были обнаружены на дне Онежского озера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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