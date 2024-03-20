Причиной аварийной посадки Ми-8 на Ямале стал отказ гидросистемы
Причиной аварийной посадки вертолёта Ми-8 на Ямале стал отказ основной гидросистемы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл 20 марта. Выполнявший коммерческий рейс вертолёт Ми-8 «ЮТэйр Вертолётные услуги» совершил вынужденную посадку на площадку в 55,5 километрах от аэропорта Ямбург.
«Экипаж воздушного судна... проинформировал сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвел вынужденную посадку», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на борту вертолёта находилось три члена экипажа и девять пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал.
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