Мгновенная смерть. Новое свидетельство по Superjet-100. Видео

Причём, по словам очевидца, до момента касания лайнера взлётно-посадочной полосы всё проходило в штатном режиме. Даже в момент посадки шасси погасили удары, и все пассажиры оставались на своих местах. В итоге, по оценке Молчанова, после 12-го ряда все почти погибли.

Он предполагает два варианта трагедии. Люди могли ринуться к ближайшему выходу, а для них это был задний трап, где всё горело. Кроме того, они могли сгореть от пламени, которое вырывалось из крыла.

По словам выжившего, салон лайнера быстро наполнился черным дымом, который не позволял дышать и ориентироваться в пространстве. Житель Мурманска говорит, что ему пришлось ползти по полу, пока он сумел достичь пространства между кабиной пилотов и бизнес-классом. Здесь он недолго помогал эвакуировать людей по надувному трапу, до тех пор, пока из салона не полыхнуло пламя.