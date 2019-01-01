Мгновенная смерть. Новое свидетельство по Superjet-100. Видео
Один из пассажиров, выживший в катастрофе самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet-100 при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево», поведал о происходившем на борту до и после приземления. Как утверждает бизнесмен Олег Молчанов, большая часть погибших лишились жизни мгновенно, поскольку самолет горел молниеносно, «как пластиковый стаканчик», передает «Свободная Пресса».
Причём, по словам очевидца, до момента касания лайнера взлётно-посадочной полосы всё проходило в штатном режиме. Даже в момент посадки шасси погасили удары, и все пассажиры оставались на своих местах. В итоге, по оценке Молчанова, после 12-го ряда все почти погибли.
Он предполагает два варианта трагедии. Люди могли ринуться к ближайшему выходу, а для них это был задний трап, где всё горело. Кроме того, они могли сгореть от пламени, которое вырывалось из крыла.
По словам выжившего, салон лайнера быстро наполнился черным дымом, который не позволял дышать и ориентироваться в пространстве. Житель Мурманска говорит, что ему пришлось ползти по полу, пока он сумел достичь пространства между кабиной пилотов и бизнес-классом. Здесь он недолго помогал эвакуировать людей по надувному трапу, до тех пор, пока из салона не полыхнуло пламя.
Как отмечает Ura.ru, в соцсетях выложена новая видеозапись аварии с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве. Подпись гласит, что это свидетельства именно Олега Молчанова, хотя пользователь обозначен под никнеймом.
На кадрах видна работа экстренных служб и бортпроводниц после эвакуации пассажиров с полыхающей машины.
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