Мещанский суд Москвы продлил арест американца Татера до ноября
11 октября 202419:58
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в нападении на полицейского, до 14 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
По распоряжению председателя суда Максима Никитина, судебное заседание проходило в закрытом режиме после окончания рабочего дня.
Татер был задержан 12 августа за хулиганство. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.
Татеру может грозить до пяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп запросил военную авиацию из-за возможной угрозы от Ирана
- Нидерланды выделили Украине €10,4 млрд на военные расходы
- Мещанский суд Москвы продлил арест американца Татера до ноября
- В Курской области эвакуированы 56 жителей приграничных районов
- ФАС проведет анализ цен на рыбную продукцию в России
- Цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%
- Продажи сингла «Lonely» Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за скандала с Пи Дидди
- Инфекционист Пшеничная: Прививаться можно спустя неделю-две после выздоровления
- Канада предоставит Украине кредит на $290,5 млн
- Дочь Успенской вышла на связь после пропажи и возвращения в Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru