Мещанский суд Москвы продлил арест американца Татера до ноября

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в нападении на полицейского, до 14 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

По распоряжению председателя суда Максима Никитина, судебное заседание проходило в закрытом режиме после окончания рабочего дня.

Напавший на полицейского американец заявил, что не считает себя гражданином США

Татер был задержан 12 августа за хулиганство. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Татеру может грозить до пяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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