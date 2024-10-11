Мещанский суд Москвы продлил арест американца Татера до ноября

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест гражданину США Джозефу Татеру, обвиняемому в нападении на полицейского, до 14 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

По распоряжению председателя суда Максима Никитина, судебное заседание проходило в закрытом режиме после окончания рабочего дня.