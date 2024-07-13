Меркачева: В СИЗО «Медведь» умер бизнесмен Котельников

Бизнесмен Игорь Котельников, которого обвинили в даче взяток чиновникам Министерства обороны, скончался в СИЗО №4 («Медведь») в Москве. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

По данным источника, 52-летний Котельников умер еще 8 июля якобы из-за остановки сердца.

Меркачева рассказала, что мужчина находился в карцере, предположительно, расположенном в пятом корпусе СИЗО №4, так как именно там есть максимальное количество таких помещений. Правозащитник подчеркнула, что в «Медведе» неоднократно было замечено, что карцеры были переполнены заключенными.

«Все эти помещения очень маленькие. В теплую погоду там жарко, зимой — холодно. Некоторые заключенные проводили в них не один месяц» - , написала она, добавив, что в этих карцерах уже несколько раз умирали арестанты.