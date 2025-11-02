Мэра мексиканского города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых
Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время мероприятия в честь Дня мертвых. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Milenio.
По данным Milenio, политик получил шесть пулевых ранений и был доставлен в больницу, где скончался. Во время нападения пострадал еще один человек.
Правоохранители задержали двух нападавших, третий погиб на месте. Инцидент произошел в субботу вечером в центре города, на фоне толпы, собравшейся на фестиваль свечей — традиционное событие Дня мертвых.
Мансо, занявший пост мэра в сентябре 2024 года как независимый кандидат, неоднократно критиковал федеральные власти за недостаток поддержки в борьбе с картелями и участвовал в патрулях в бронежилете. Регион Мичоакан остается зоной активной деятельности наркокартелей, включая картель Нового Поколения Халиско (CJNG).
Ранее в Южном Судане 14 человек погибли в перестрелке в результате любовного спора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
