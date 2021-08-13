Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги после взрыва автобуса

Коммунальные службы Воронежа постараются привести в порядок к утру 13 августа часть дороги, на которой взорвался автобус, заявил в своем Telegram-канале мэр Вадим Кстенин.

Стало известно о мощной ударной волне во время взрыва автобуса в Воронеже

По его словам, городские власти приложат все усилия, чтобы проконтролировать утром состояние подвижного состава общественного транспорта как при выпуске на линию с территорий автотранспортных предприятий, так и на конечных остановках.

Глава города выразил соболезнования семье погибшей женщины.

Как сообщалось, 12 человек получили травмы в результате взрыва. Одна женщина погибла.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ВзрывАвтобусыВоронеж
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