Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги после взрыва автобуса
Коммунальные службы Воронежа постараются привести в порядок к утру 13 августа часть дороги, на которой взорвался автобус, заявил в своем Telegram-канале мэр Вадим Кстенин.
По его словам, городские власти приложат все усилия, чтобы проконтролировать утром состояние подвижного состава общественного транспорта как при выпуске на линию с территорий автотранспортных предприятий, так и на конечных остановках.
Глава города выразил соболезнования семье погибшей женщины.
Как сообщалось, 12 человек получили травмы в результате взрыва. Одна женщина погибла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru