Мэр Воронежа поручил восстановить участок дороги после взрыва автобуса

По его словам, городские власти приложат все усилия, чтобы проконтролировать утром состояние подвижного состава общественного транспорта как при выпуске на линию с территорий автотранспортных предприятий, так и на конечных остановках.

Глава города выразил соболезнования семье погибшей женщины.

Как сообщалось, 12 человек получили травмы в результате взрыва. Одна женщина погибла.

