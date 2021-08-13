Стало известно о мощной ударной волне во время взрыва автобуса в Воронеже
Житель Воронежа Роман Гринев, который стал свидетелем взрыва пассажирского автобуса, сообщил, что ударная волна была такой силы, что осколки стекол перелетели через всю дорогу шириной в шесть полос, повсюду распространился сильный дым, передает РИА Новости.
По слова мужчины, после хлопка образовался дым. После его рассеивания через несколько секунд люди, стоявшие на остановке, начали вытаскивать пассажиров автобуса наружу. Как отметил Гринев, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа.
Взрыв произошел, когда автобус проезжал по маршруту в центре города. Ориентировочно 12 человек получили травмы в результате взрыва. Одна женщина погибла. По данным агентства, в результате происшествия автобус ПАЗ, выполнявший рейс по городу, полностью сгорел.
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