Стало известно о мощной ударной волне во время взрыва автобуса в Воронеже

Житель Воронежа Роман Гринев, который стал свидетелем взрыва пассажирского автобуса, сообщил, что ударная волна была такой силы, что осколки стекол перелетели через всю дорогу шириной в шесть полос, повсюду распространился сильный дым, передает РИА Новости.

Пострадавшая при взрыве в Воронеже женщина скончалась в реанимации

По слова мужчины, после хлопка образовался дым. После его рассеивания через несколько секунд люди, стоявшие на остановке, начали вытаскивать пассажиров автобуса наружу. Как отметил Гринев, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа.

Взрыв произошел, когда автобус проезжал по маршруту в центре города. Ориентировочно 12 человек получили травмы в результате взрыва. Одна женщина погибла. По данным агентства, в результате происшествия автобус ПАЗ, выполнявший рейс по городу, полностью сгорел.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусВзрывыВоронеж
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