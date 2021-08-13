Стало известно о мощной ударной волне во время взрыва автобуса в Воронеже

По слова мужчины, после хлопка образовался дым. После его рассеивания через несколько секунд люди, стоявшие на остановке, начали вытаскивать пассажиров автобуса наружу. Как отметил Гринев, в воздухе чувствовался запах, похожий на запах газа.

Взрыв произошел, когда автобус проезжал по маршруту в центре города. Ориентировочно 12 человек получили травмы в результате взрыва. Одна женщина погибла. По данным агентства, в результате происшествия автобус ПАЗ, выполнявший рейс по городу, полностью сгорел.

