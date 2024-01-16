Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Дом, пострадавший в результате атаки беспилотников, осмотрели специалисты. Инженерные системы не пострадали.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаки украинских беспилотников над Воронежем, напоминает RT. Из-за ударов дронов в двух многоквартирных и нескольких частных домах были выбиты окна, в одной из квартир возникло возгорание на балконе. В результате атаки пострадал ребенок, передает телеканал «360».

