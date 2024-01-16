Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских дронов, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Дом, пострадавший в результате атаки беспилотников, осмотрели специалисты. Инженерные системы не пострадали.
Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаки украинских беспилотников над Воронежем, напоминает RT. Из-за ударов дронов в двух многоквартирных и нескольких частных домах были выбиты окна, в одной из квартир возникло возгорание на балконе. В результате атаки пострадал ребенок, передает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп побеждает на первых выборах кандидата в президенты в Айове
- Киран Калкин и Сара Снук получили «Эмми» за роли в сериале «Наследники»
- Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
- Бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США
- КСИР ударил по причастным к теракту в Кермане террористам в Сирии
- США назвали удары КСИР по Эрбилю «безрассудными и неточными»
- Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА
- Над Воронежской и Белгородской областями перехватили и уничтожили 12 дронов ВСУ
- «Аэрофлот» готов принять на работу уволенных бортпроводников S7
- СМИ: Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею главным врагом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru