Трамп: В разговоре с Путиным больше обсуждали Иран, чем Украину
15 июня 202501:18
Американский президент Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
По его словам, они больше обсуждали Иран и в меньшей степени Украину. Трамп указал, что Путин хорошо знает Иран и что они оба согласились, что конфликт Ирана и Израиля должен завершиться.
Президент РФ сообщил о готовности российской стороны осуществлять посредничество между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru