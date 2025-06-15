Трамп: В разговоре с Путиным больше обсуждали Иран, чем Украину

По его словам, они больше обсуждали Иран и в меньшей степени Украину. Трамп указал, что Путин хорошо знает Иран и что они оба согласились, что конфликт Ирана и Израиля должен завершиться.

Президент РФ сообщил о готовности российской стороны осуществлять посредничество между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

