Мэр: В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Он попросил жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать фотографии и видео средств защиты города, работу специальных и оперативных служб.

До этого Кравченко сообщал, что в городе объявлена опасность атаки безэкипажных катеров.

Ранее Черноморский Флот уничтожил у Крыма шесть украинских безэкипажных катеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

