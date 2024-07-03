Мэр: В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
3 июля 202403:33
В Новороссийске Краснодарского края отражают атаку безэкипажных катеров Украины, сообщил в Tеlegram мэр Андрей Кравченко.
Он попросил жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать фотографии и видео средств защиты города, работу специальных и оперативных служб.
До этого Кравченко сообщал, что в городе объявлена опасность атаки безэкипажных катеров.
Ранее Черноморский Флот уничтожил у Крыма шесть украинских безэкипажных катеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru