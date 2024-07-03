Мэр: В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске Краснодарского края отражают атаку безэкипажных катеров Украины, сообщил в Tеlegram мэр Андрей Кравченко.

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили за сутки силы Черноморского флота

Он попросил жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать фотографии и видео средств защиты города, работу специальных и оперативных служб.

До этого Кравченко сообщал, что в городе объявлена опасность атаки безэкипажных катеров.

Ранее Черноморский Флот уничтожил у Крыма шесть украинских безэкипажных катеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:АтакаУкраинаВСУНовороссийск

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