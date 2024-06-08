Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили за сутки силы Черноморского флота

По данным оборонного ведомства, средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.



Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельная ракета «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат.

В течение ночи 8 июня российские военные нейтрализовали 25 дронов ВСУ над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областей, Крыма и Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».

