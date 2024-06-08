Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили за сутки силы Черноморского флота
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожили за сутки силы Черноморского флота, рассказали в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельная ракета «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат.
В течение ночи 8 июня российские военные нейтрализовали 25 дронов ВСУ над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областей, Крыма и Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru