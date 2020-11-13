СК подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна из-за «превышения полномочий»

Следственный комитет подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна. В сообщении на сайте СУ СК по Томской области говорится, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), пишут «Известия».

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Следствие полагает, что Кляйн на посту градоначальника предпринял ряд незаконных действий в пользу ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, пишет «Свободная пресса».

Кляйн задержан, выполняются следственные действия.

Ранее о задержании томского градоначальника сообщили СМИ.

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ФОТО: Официальный портал администрации Томска
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