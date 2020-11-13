СК подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна из-за «превышения полномочий»
Следственный комитет подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна. В сообщении на сайте СУ СК по Томской области говорится, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), пишут «Известия».
Следствие полагает, что Кляйн на посту градоначальника предпринял ряд незаконных действий в пользу ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, пишет «Свободная пресса».
Кляйн задержан, выполняются следственные действия.
Ранее о задержании томского градоначальника сообщили СМИ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Песков: Только трубопроводный газ обеспечит безопасность Европе
- Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет Ми-24
- Иран запретил Украине участвовать в допросе свидетелей по делу о сбитом Boeing 737
- Пытавшейся продать ребенка женщине в Москве предъявлено обвинение
- Главу ЦИК Петербурга уволили через сутки после вручения ему ордена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru