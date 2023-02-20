Мэр Сочи заявил о повреждении газопровода из-за схода лавины

В городе-курорте в результате схода лавины повреждены инженерные коммуникации, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.

МЧС оценило последствия схода лавины в Сочи. Видео

Повреждение газопровода произошло в горном кластере Сочи. Также есть проблемы с двумя водопроводами, уточнил чиновник.

По его словам, пострадавших после схода лавины нет.

Копайгородский сообщил, что в городе развернули оперативный штаб. Над устранением последствий стихии работают бригады МЧС, горгаза и водоканала.

Местным жителям и туристам временно закрыли доступ к месту работ, добавил глава города-курорта.

Мощная лавина в понедельник, 20 февраля, сошла в поселке Эсто-Садок Адлерского района.

Горнолыжные трассы курорта «Красная Поляна» закрыты, передает РИА Новости. Об этом сообщили в пресс-службе курорта, пишет НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛавинаСочиРоссия
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