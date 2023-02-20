Мэр Сочи заявил о повреждении газопровода из-за схода лавины
В городе-курорте в результате схода лавины повреждены инженерные коммуникации, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский.
Повреждение газопровода произошло в горном кластере Сочи. Также есть проблемы с двумя водопроводами, уточнил чиновник.
По его словам, пострадавших после схода лавины нет.
Копайгородский сообщил, что в городе развернули оперативный штаб. Над устранением последствий стихии работают бригады МЧС, горгаза и водоканала.
Местным жителям и туристам временно закрыли доступ к месту работ, добавил глава города-курорта.
Мощная лавина в понедельник, 20 февраля, сошла в поселке Эсто-Садок Адлерского района.
Горнолыжные трассы курорта «Красная Поляна» закрыты, передает РИА Новости. Об этом сообщили в пресс-службе курорта, пишет НСН.
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