Мэр Сочи рассказал, когда завершится ремонт коммуникаций после схода лавины
Мэр Сочи Александр Копайгородский сообщил, что ремонт водопровода и газопровода важно завершить ремонт коммуникаций до начала праздников, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, выпало огромное количество осадков, но все курорты и ресурсоснабжающие компании сработали оперативно. На Красную поляну был организован своевременный подвоз воды.
В настоящее время на курорте находится 2 тысячи 900 отдыхающих, но к 23 февраля приедет еще множество туристов, заявил глава города. К этому моменту все коммуникации курорта должны работать в обычном режиме.
Отмечается, что в городе развернули оперативный штаб. Над устранением последствий стихии работают бригады МЧС, горгаза и водоканала.
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