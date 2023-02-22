Мэр Сочи рассказал, когда завершится ремонт коммуникаций после схода лавины

По его словам, выпало огромное количество осадков, но все курорты и ресурсоснабжающие компании сработали оперативно. На Красную поляну был организован своевременный подвоз воды.

В настоящее время на курорте находится 2 тысячи 900 отдыхающих, но к 23 февраля приедет еще множество туристов, заявил глава города. К этому моменту все коммуникации курорта должны работать в обычном режиме.

Отмечается, что в городе развернули оперативный штаб. Над устранением последствий стихии работают бригады МЧС, горгаза и водоканала.

