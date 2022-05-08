Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 19

В Красноярском крае растет число пострадавших в результате пожаров, эта цифра возросла до 19 человек, сообщают «Известия» со ссылкой на власти региона.

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Среди них — шесть пожарных. Еще семь человек погибли из-за распространения огня.

7 мая крупные пожары были зарегистрированы в 16 населенных пунктах края. Осложняли тушение ясная погода и порывы ветра.

Напомним, около 100 жилых домов пострадали из-за пожара в трех населенных пунктах Тяжинского округа Кемеровской области. Четыре человека погибли.

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ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС Омской области
ТЕГИ:Пожар
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