Мэр Горловки сообщил о возгорании детского сада после попадания снаряда ВСУ

Украинский боеприпас попал в кровлю детского сада в Горловке, произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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«Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за последние сутки украинские войска 38 раз обстреляли территорию ДНР. Отмечается, что в Горловке были повреждены три домостроения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУДНР
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