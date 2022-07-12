Мэр Горловки сообщил о возгорании детского сада после попадания снаряда ВСУ

В России подтвержден первый случай оспы обезьян Совет министров экономики и финансов стран ЕС обсуждает новый кредит Украине Турция предложила Армении выбор места для переговоров по нормализации отношений В Крыму отменены запреты на проведение массовых мероприятий Буддийская пагода Швезигон построена в парке-музее «Этномир» в Калужской области В Америке прошло неудачные испытания ракеты SpaceX