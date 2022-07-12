Мэр Горловки сообщил о возгорании детского сада после попадания снаряда ВСУ
Украинский боеприпас попал в кровлю детского сада в Горловке, произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Горловка. Прямое попадание в кровлю детского сада номер 86. Здание горит», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за последние сутки украинские войска 38 раз обстреляли территорию ДНР. Отмечается, что в Горловке были повреждены три домостроения.
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