Число жертв удара ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи
Число погибших в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области увеличилось до семи. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее чиновник сообщал, что при атаке погибли не менее шести человек.
По словам Леонтьева, достоверно известно о 70 раненых, которые обратились за помощью к медикам.
По словам главы ВГА, произошедшее — катастрофа для города, отмечает телеканал «360».
Украинская армия обстреляла Новую Каховку в ночь на вторник. Предположительно, для атаки использовалась американская реактивная система залпового огня HIMARS. В результате ударов были повреждены больница, рынок и жилые дома, кроме того, взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, пишет RT.
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