Число жертв удара ВСУ по Новой Каховке увеличилось до семи

Число погибших в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области увеличилось до семи. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Власти Херсонской области заявили о шести погибших в результате удара ВСУ по Новой Каховке

Ранее чиновник сообщал, что при атаке погибли не менее шести человек.

По словам Леонтьева, достоверно известно о 70 раненых, которые обратились за помощью к медикам.

По словам главы ВГА, произошедшее — катастрофа для города, отмечает телеканал «360».

Украинская армия обстреляла Новую Каховку в ночь на вторник. Предположительно, для атаки использовалась американская реактивная система залпового огня HIMARS. В результате ударов были повреждены больница, рынок и жилые дома, кроме того, взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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