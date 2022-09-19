Мэр Донецка заявил о 13 погибших в результате обстрела ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил об обстреле площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города.
По его словам, в результате удара погибли 13 человек.
«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», — написал он.
Кулемзин добавил, что было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14.
Ранее в министерстве юстиции Донецкой народной республики заявили, что украинские военные обстреляли донецкую исправительную колонию, пострадал один человек, сообщает RT.
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