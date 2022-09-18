ДНР: После обстрела колонии в Еленовке со стороны ВСУ погиб военнопленный

Один военнопленный погиб, четверо ранены после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Еленовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает республиканский Штаб территориальной обороны в воскресенье, 18 сентября.

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«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», - цитирует сообщение ТАСС.

Украинская сторона выпустила по Еленовке шесть артиллерийских снарядов калибра 155 мм, уточняет представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Обстрелы совершены из Новомихайловки в 09:30 и в 10:20.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об ударе ВСУ по следственному изолятору в Еленовке 29 июля из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 50 украинцев, тяжело ранены 73 военнопленных, пострадали восемь сотрудников СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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