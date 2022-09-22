Мэр Донецка сообщил об обстреле рынка в центре города, есть жертвы

Украинские войска обстреляли центр Донецка, один из ударов пришелся на рынок в Ворошиловском районе. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Мэр Донецка заявил о 13 погибших в результате обстрела ВСУ

«В результате обстрела со стороны ВСУ крытого рынка в Донецке много пострадавших, есть погибшие», — написал глава городской администрации в своем Telegram-канале.

Данные о жертвах уточняются.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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