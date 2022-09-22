Мэр Донецка сообщил об обстреле рынка в центре города, есть жертвы
22 сентября 202212:44
Украинские войска обстреляли центр Донецка, один из ударов пришелся на рынок в Ворошиловском районе. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела со стороны ВСУ крытого рынка в Донецке много пострадавших, есть погибшие», — написал глава городской администрации в своем Telegram-канале.
Данные о жертвах уточняются.
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru