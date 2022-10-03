Мэр Бучи сообщил о гибели комбрига «призраков Киева»

Найдено тело уничтоженного комбрига 40-й бригады тактической авиации украинских войск, известной под названием «призраки Киева», Михаила Матющенко. О гибели летчика сообщил глава Бучи Анатолий Федорук на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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По словам мэра города, Михаил Матющенко погиб во время выполнения боевого задания в небе над Черным морем.

Ранее ВС РФ ликвидировали подполковника Безоглюка из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Twitter/ @BabakTaghvaee1
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