Минобороны РФ заявило о ликвидации около сотни бойцов «Иностранного легиона» под Святогорском

Российские военные ликвидировали до 100 бойцов «Иностранного легиона» и украинских националистических формирований в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований в районе населённого пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков», — отмечает ведомство.

Кроме того, ВС РФ нанесли ракетный удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Часов Яр, ликвидировав до 25 силовиков.

Также российская армия ударила по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады противника в районе Очакова в Николаевской области, сообщается об уничтожении до 50 бойцов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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