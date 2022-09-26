Минобороны РФ заявило о ликвидации около сотни бойцов «Иностранного легиона» под Святогорском
Российские военные ликвидировали до 100 бойцов «Иностранного легиона» и украинских националистических формирований в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации "Иностранного легиона" и подразделений националистических формирований в районе населённого пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков», — отмечает ведомство.
Кроме того, ВС РФ нанесли ракетный удар по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Часов Яр, ликвидировав до 25 силовиков.
Также российская армия ударила по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады противника в районе Очакова в Николаевской области, сообщается об уничтожении до 50 бойцов.
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