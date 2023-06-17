Мэр Белгорода назвал предварительную причину пожара в жилом доме в центре города

Ранее стало известно, что в доме на Свято-Троицком бульваре в центре Белгорода возникло возгорание, загорелась кровля здания. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, пожар начался в котельной на крыше. Позже МЧС сообщило о полной ликвидации возгорания.

Мэр подтвердил, что пожар ликвидирован, никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

«Предварительная версия - нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки», — написал Демидов в Telegram.

По словам градоначальника, огонь не затронул квартиры, по предварительной информации, в них нет повреждений. Всем жителям дома предложили временное размещение в гостинице.

