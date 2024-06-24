НАК: В Дагестане нейтрализованы пять боевиков
24 июня 202402:01
В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализованы пять боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Ранее стало известно, что в Дагестане уничтожили шесть боевиков.
23 июня в Дербенте и Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По предварительным данным, погибли девять человек. Жертвами нападения стали сотрудники полиции, священнослужители и рядовые граждане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru