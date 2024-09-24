Напавшего на двух мужчин и собачий приют медведя ликвидировали в Приморье

Опасного медведя, который нанес смертельные травмы двум мужчинам в дачном домике, а также убил более 30 собак в приюте, ликвидировали. Об этом сообщила администрация Пожарского муниципального округа Приморья.

Специалистам охотнадзора удалось выследить и ликвидировать агрессивного хищника. Им оказался крупный самец бурого медведя, уточнили в Минприроды.

В Приморье тигр погиб от удара током во время охоты на медведя

Гендиректор центра «Амурский тигр» считает, что причиной такого агрессивного поведения животного могло быть ранение или бешенство.

В понедельник, 23 сентября стало известно о гибели двух взрослых мужчин – отца и сына, которые находились на своем дачном участке в момент, когда к ним забежал медведь. В результате они получили травмы не совместимые с жизнью. После этого, предположительно, тот же медведь напал на собачий приют в Лучегорске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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