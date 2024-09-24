Напавшего на двух мужчин и собачий приют медведя ликвидировали в Приморье

Опасного медведя, который нанес смертельные травмы двум мужчинам в дачном домике, а также убил более 30 собак в приюте, ликвидировали. Об этом сообщила администрация Пожарского муниципального округа Приморья.

Специалистам охотнадзора удалось выследить и ликвидировать агрессивного хищника. Им оказался крупный самец бурого медведя, уточнили в Минприроды.