Медики рассказали о состоянии мозга Навального

Мозг Алексея Навального находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Об этом сообщил журналистам замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.

Врачи озвучили предварительный диагноз Навальному

Ранее медик заявил, что омские врачи разрешили транспортировать оппозиционного политика на лечение за рубеж после настойчивых просьб его супруги Юлии, передает РИА Новости. По его словам, в Омск прибыла бригада немецких медиков, с ними провели консультации.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального.





Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедикиАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры