Медики рассказали о состоянии мозга Навального

Ранее медик заявил, что омские врачи разрешили транспортировать оппозиционного политика на лечение за рубеж после настойчивых просьб его супруги Юлии, передает РИА Новости. По его словам, в Омск прибыла бригада немецких медиков, с ними провели консультации.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального.















