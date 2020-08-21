Медики рассказали о состоянии мозга Навального
Мозг Алексея Навального находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Об этом сообщил журналистам замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко.
Ранее медик заявил, что омские врачи разрешили транспортировать оппозиционного политика на лечение за рубеж после настойчивых просьб его супруги Юлии, передает РИА Новости. По его словам, в Омск прибыла бригада немецких медиков, с ними провели консультации.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального.
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