Врачи озвучили предварительный диагноз Навальному

Навальному стало плохо в самолёте, на котором он 20 августа возвращался из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Лайнер экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находится в состоянии комы. По словам главного врача БСМП-1, состояние политика немного улучшилось, но по-прежнему нестабильно, что не позволяет говорить о транспортировке пациента, пишет Ura.ru.

Сегодня юрист ФБК Иван Жданов заявил, что при нём сотрудники транспортной полиции сообщили главному врачу БСМП-1, что в вещах политика найден смертельно опасный яд, опасный и для окружающих. Позже врачи объявили, что яда в крови и моче Навального не нашли и не считают произошедшее с ним отравлением.

Соратник Навального, юрист ФБК Иван Жданов заявил, что в вещах оппозиционера Алексея Навального мог быть яд, причем вещество могло быть опасным не только для самого политика, но и для окружающих. По его словам, врачам даже рекомендовали надевать защитные костюмы, чтобы уберечь себя.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с НСН поставил под сомнение действенность такого яда.

«Хотелось бы, конечно, доподлинно узнать, что за смертельно опасное вещество. Пока это выглядит весьма голословно. А так много разных веществ есть, но это сработало бы не быстро. Скорее всего, это бы сработало в течение месяца или хотя бы недели-двух. Это очень токсическое вещество должно быть, чтобы его сегодня же скрутило. По-моему, это все какая-то «утка», дутая сенсация», - высказал мнение Никулин.

Он отметил, что «более правдоподобно» выглядит версия с наличием в организме Навального оксибутирата натрия. «Это лекарственный препарат, который, если смешать с алкоголем, то может быть такая реакция организма. Потому что его используют для лечения, в том числе, алкогольной зависимости», - заключил собеседник НСН.

