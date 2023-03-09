МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва дома в Чите

МЧС России сообщило о завершении аварийно-спасательных работ на месте взрыва в жилом доме в Чите.

В Ставрополье пять человек пострадали после взрыва гранаты

Взрыв газа произошел в жилом доме в Чите 9 марта. Хлопок зафиксировали в пятиэтажном доме в поселке Антипиха. В результате ЧП были разрушены два этажа здания.

По словам зампреда правительства Забайкальского края Алексея Серейкина, два подъезда дома расселят сегодня, состояние еще двух подъездов пока оценивают специалисты.

Ранее сообщалось, что одиннадцать человек, включая троих детей, пострадали при взрыве газа в жилой многоэтажке в Чите.

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