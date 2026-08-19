Росиянам объяснили, как снизить риск для авто при использовании топлива «Евро-2»
При использовании топлива «Евро-3» или «Евро-2» не стоит использовать максимальный межсервисный интервал, заявленный автопроизводителем. Такой совет водителям в беседе с «Лентой.ру» дал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.
По его словам, будет разумно сократить срок замены масла и масляного фильтра в два раза. Это позволит раньше обновлять пакет присадок, нейтрализующий продукты сгорания топлива. При этом отдельное внимание следует уделять свечам, воздушному и топливному фильтрам, состоянию форсунок и параметрам выхлопной системы.
Эксперт отметил, что для профилактики можно использовать топливные очистители - строго по инструкции и после консультации с профессиональным автомехаником.
Родионов добавил, что лучше использовать топливо более высокого класса, заправляясь при этом на крупных сетевых АЗС с понятным поставщиком.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что допуск на внутренний рынок стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» обеспечит дополнительные объемы предложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Атаки ВСУ не имеют критических последствий, но наносят вред
- Путин заявил о росте ВВП на 1,3%
- Повторяют за кем-то: Почему россияне не следят за модными трендами
- Новый рекорд: Россияне тратят 40% доходов на еду
- Ректор МосИТИ перечислил самые востребованные профессии в театре и цирке
- Стилист Белов сравнил шопинг в ТЦ и на маркетплейсах
- Россиян предупредили о скрывающиеся в общественных кулерах рисках для здоровья
- В ГУУ назвали самые востребованные направления среди абитуриентов
- МИД: Проход через Ормузский пролив должен остаться свободным
- Документы в вузы РФ уже подали около 1,2 млн абитуриентов