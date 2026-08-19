Росиянам объяснили, как снизить риск для авто при использовании топлива «Евро-2»

При использовании топлива «Евро-3» или «Евро-2» не стоит использовать максимальный межсервисный интервал, заявленный автопроизводителем. Такой совет водителям в беседе с «Лентой.ру» дал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

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По его словам, будет разумно сократить срок замены масла и масляного фильтра в два раза. Это позволит раньше обновлять пакет присадок, нейтрализующий продукты сгорания топлива. При этом отдельное внимание следует уделять свечам, воздушному и топливному фильтрам, состоянию форсунок и параметрам выхлопной системы.

Эксперт отметил, что для профилактики можно использовать топливные очистители - строго по инструкции и после консультации с профессиональным автомехаником.

Родионов добавил, что лучше использовать топливо более высокого класса, заправляясь при этом на крупных сетевых АЗС с понятным поставщиком.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что допуск на внутренний рынок стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» обеспечит дополнительные объемы предложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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