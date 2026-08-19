Кинокритик назвал главный минус сериала «Трудно быть Богом»
Экранизация романа братьев Стругацких крепко ассоциируется с другим проектом, который не был успешен, заявил НСН Александр Шпагин.
Сериал «Трудно быть Богом» не будет классической научной фантастикой, поэтому может преуспеть, а его единственный недостаток — наследие прошлых экранизаций, рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин.
3 сентября ожидается премьера фантастического сериала «Трудно быть богом» по мотивам произведений Аркадия и Бориса Стругацких. Шпагин объяснил, какой жанр будет у нового проекта.
«“Трудно быть богом” — это не совсем научная фантастика с приключениями на других планетах. Это вариация на тему Средневековья с героем-попаданцем. Он не какой-то астронавт, да и пришельцы условны — все действие идет в неком Средневековье с ужасными законами, а он — представитель цивилизованного общества из будущего. Этот жанр ближе к фэнтези. А у нас совсем недавно был удачный пример — экранизация Кира Булычева “300 лет тому вперед”. Фильм был сделан не как фантастика, а как фэнтези с приключениями в разных мирах через порталы. Единственный риск — продукту важна шикарность. Если это сериал, то сразу возникает мысль, а будет ли он так выглядеть? Может быть, придется апеллировать к “Игре Престолов”, где добавляли интереса не только картинкой, но и интригами, коллизиями, которые дополняли сюжет. Проблема здесь только одна — это тяжелый флёр от провального фильма Германа», — отметил он.
Российский режиссёр Алексей Герман снял фильм «Трудно быть богом» по одноименной повести. Эту работу он задумал в 1968 году, но съемки и доработка заняли десятилетия: картина вышла на экраны уже после смерти режиссёра в 2013 году. В коммерческом плане фильм не окупился и собрал 48 миллионов рублей при бюджете в 300 миллионов рублей, при этом он был высоко оценен критиками.
Ранее сценарист сериала «Трудно быть Богом» Андрей Золотарев пообещал НСН привлечь молодую аудиторию к просмотру.
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