Сериал «Трудно быть Богом» не будет классической научной фантастикой, поэтому может преуспеть, а его единственный недостаток — наследие прошлых экранизаций, рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин.



3 сентября ожидается премьера фантастического сериала «Трудно быть богом» по мотивам произведений Аркадия и Бориса Стругацких. Шпагин объяснил, какой жанр будет у нового проекта.