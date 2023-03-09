В результате взрыва газа в Чите пострадали 11 человек

Взрыв произошел в четверг в поселке Антипиха, в результате обрушились два этажа пятиэтажного здания. По словам зампреда правительства Забайкальского края Алексея Серейкина, два подъезда дома расселят сегодня, состояние еще двух подъездов пока оценивают специалисты.

На видео в Telegram-канале краевых властей Серейкин также сказал, что главные работы по разбору завалов пройдут в пятницу.







