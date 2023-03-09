В результате взрыва газа в Чите пострадали 11 человек
Одиннадцать человек, включая троих детей пострадали при взрыве газа в жилой многоэтажке в Чите. Об этом сообщает минздрав Забайкалья.
Взрыв произошел в четверг в поселке Антипиха, в результате обрушились два этажа пятиэтажного здания. По словам зампреда правительства Забайкальского края Алексея Серейкина, два подъезда дома расселят сегодня, состояние еще двух подъездов пока оценивают специалисты.
На видео в Telegram-канале краевых властей Серейкин также сказал, что главные работы по разбору завалов пройдут в пятницу.
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