МЧС: верховые пожары в Рязанской области ликвидированы

По данным МЧС, на сегодняшний день, в Рязанской области действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы. Основные силы пожарных и спасателей сейчас сосредоточены на участке фронта пожара протяженностью 11 км на севере региона. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минприроды заявили, что пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов.



