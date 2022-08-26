МЧС: верховые пожары в Рязанской области ликвидированы
Верховые лесные пожары в Рязанской области удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Всего авиацией выполнены 2 783 слива, сброшены 20 877 тонн воды», — отмечается в сообщении.
По данным МЧС, на сегодняшний день, в Рязанской области действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы. Основные силы пожарных и спасателей сейчас сосредоточены на участке фронта пожара протяженностью 11 км на севере региона. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минприроды заявили, что пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов.
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